Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu'na 87 bini aşkın başvuru yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün, Kolluk Gözetim Komisyonu'na iki yılda 87 bin 168 başvurunun ulaştığını söyledi.

Ergün, İçişleri Bakanlığınca kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu tarafından bir otelde organize edilen, Kamu Farkındalığının Arttırılması Toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıl önce Kolluk Şikayet Sistemi oluşturulduğunu belirtti.

Komisyonun kuruluş aşamasına ve çalışma yöntemine ilişkin katılımcıları bilgilendiren Ergün, ülke genelinde 1007 kolluk ihbar ve şikayet bürosunun faaliyete geçtiğini, 2 bin 484 personelin vali ve kaymakamlar tarafından bu bürolarda görevlendirildiğini aktardı.

Ergün, iki yıllık çalışma süresinde komisyona toplam 87 bin 168 şikayet ve ihbar başvurusunda bulunulduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ihbar ve şikayet başvurusu sadece görevle ilgili değil, bütün özel ve genel hayat, kolluk personelini ilgilendiren her konudaki şikayet toplamıdır. Yine bu iki yıllık süre içinde 1217 adet de memnuniyet bildirimi kaydedildi. Bazen vatandaşlar, kolluk kuvvetlerinin uygulamalarından o kadar memnun ki bunları yazılı olarak oturup ilgili yerlere bildiriyorlar. Hatta biz bu konuda komisyon olarak ilke kararı aldık. Bu memnuniyet bildirimlerinde personelin yükseltilmesi, sicil, terfi ve tayin işlemlerinde dikkate alınması yönünde bir ilke kararı alarak yine kolluk birimlerimize ilettik."

87 bin dosyadan 60 bin 322'sinin tamamlandığına dikkati çeken Ergün, "26 bin dosyada ise halen inceleme ve araştırmalar devam ediyor." dedi.

Ergün, Trabzon'da organize edilen toplantının amacının bu işlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, personele rehberlik edilerek yol gösterilmesi, konuyla ilgili mesleki bilgi, birikim ve yeterlilik düzeyinin artırılması, sisteme yönelik katılımcılarla karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması olduğunun altını çizdi.

Trabzon'da 443 ihbar ve şikayete ilişkin süreç tamamlandı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da denetim faaliyetinin şüpheden uzak, adil ve tarafsız olması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle kolluk güçlerinin denetiminin bağımsız ve tarafsız bir güç tarafından yerine getirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "İşte bu düşünce, kolluğun sivil gözetimi kavramını da ortaya çıkarmıştır. Yaklaşık iki yıllık bir geçmişe dayanan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan bağımsız bir komisyon marifetiyle bunun takibi yapılmaktadır." diye konuştu.

Ustaoğlu, Trabzon'un tüm ilçelerinde kolluk gözetim görevlilerinin çalıştığı büroların kurulduğunu belirterek, "Bu anlamda şu ana kadar toplam 560 ihbar ve şikayet merkezi sisteme kaydedildi. 443 ihbar ve şikayetin araştırmaları ve soruşturma süreci tamamlandı. 117 ihbar ve şikayetin araştırma ve incelemesi de devam ediyor. " dedi.

Toplantı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Mülkiye Başmüfettişleri Hakan Arıkan, Cumhur Çilesiz ve İmran Kürşad Ağca ile Bilgi İşlem Analiz Uzmanı Didem Akkaya'nın sunumunun ardından sona erdi.