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Son dakika haber... İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı

16.10.2021 14:41
Son dakika haber... İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı

Son dakika haberleri: Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında çıkan yangın sonucu 6 kişi yaralanırken, birden fazla çadır alevlere teslim oldu.

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında çıkan yangın sonucu 6 kişi yaralanırken, birden fazla çadır alevlere teslim oldu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde yer alan Kafr Jals kampında yangın çıktı. Alevler kamptaki çadırları sararken, bölgeye gelen Sivil Savunma ekibi yangına müdahale etti. Savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyeli ailelerin kaldığı çadırlar kullanılamaz hale gelirken, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, yangına çadırlardan birindeki gaz tüpünün yol açtığını öne sürdü. - İDLİB

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı - Son Dakika
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