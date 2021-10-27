Son dakika haber! İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı - Son Dakika

BURSA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Sevgi Özsever (39), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi meydana geldi. Yavuz Gökçe (30) yönetimindeki 26 AEU 195 plakalı otomobil, 12. Sokak'ta seyir halinde olan Sevgi Özsever yönetimindeki 16 F 4000 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Özsever yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Özsever, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevgi Özsever'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.