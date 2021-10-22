Son dakika haber: İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Memiş görevine başladı - Son Dakika

İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Mehmet Memiş, görevine başladı.

Memiş, AA muhabirine, İnebolu Devlet Hastanesi'nde daha önce yaklaşık 4 yıl başhekimlik yaptığını söyledi.

İdareciliğin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Memiş, "Daha önce de başhakimlik yaptım. Görevimi tamamlandıktan sonra tekrar hasta kabul ederek polikliniklere döndüm. Benden önceki ve ben bıraktıktan sonra devam eden süreçte arkadaşlarımız bu bayrağı ileriye taşıdı. Sonra tekrar bir nöbet değişimi oldu. Ben tekrar bayrağı devraldım." dedi.

İnebolu Devlet Hastanesi'ni hasta hakları ve insanlara hizmet yönünden en yüksek standartlara ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Memiş, "Sağlık Bakanlığımız, kaliteyle ilgili standartları sürekli güncellemektedir. Biz de bu kalite standartları gereği hastanemizi o seviyeye ulaştırmakla yükümlüyüz. Onunla ilgili birimimiz var, sürekli denetimlerimizi yapmakla beraber Sağlık Bakanlığı da kalite noktasında yıllık olarak değerlendirip bize karne vermektedir. Biz bu karnede en yüksek puanı almak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Hastalarımızın en iyi sağlık hizmetine en kaliteli, en hızlı sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.