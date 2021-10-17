İnegöl'de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nden trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika

İnegöl'de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nden trafik ve asayiş uygulaması

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdiler. Uygulamada 4 aranan şahıs yakalanırken, 5 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı. 20 aracın sürücüsüne 40 bin TL' cezai işlem uygulandı. Denetimler drone ile havadan da görüntülendi.

50 polis, 50 Jandarma olmak üzere 100 personelin görev aldığı uygulama Mesudiye ile Şipali mahallesi arasındaki bağlantı yolunda yapıldı. 2 saat süren uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 100 araç didik didik aranırken, 250 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 20 araç sürücüsüne eksik evrak nedeniyle toplam 40 bin TL cezai işlem uygulandı. 5 alkollü sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 695 TL cezai işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edildi.

Kaymakam Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de uygulamayı bizzat takip ettiler.

Uygulamanın ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için 24 saat görev başında olan kolluk birimlerimiz, Emniyetimiz bu uygulamaları sürekli yapıyorlar. Bu günde ortak bir uygulama yaptılar. Ekiplerimiz hem asayiş hem de trafik denetim yaptılar. Amacımız; vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güven içinde olmalarını sağlamak. Bu uygulamalar devam edecek. Birlikte hareket ederek daha etkin görev icra ediyorlar. Denetimde aranan şahıslar yakalanırken, alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulanıyorlar. Potansiyel tehlike oluşturabilecek, insanların güvenliğini tehdit eden şahıslar bertaraf ediliyor." dedi.