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Son dakika haber | İslam karşıtlığıyla tanınan karikatürist Vilks'in öldüğü kazada polis aracının ters yöne girdiği belirlendi - Son Dakika

Son dakika haber | İslam karşıtlığıyla tanınan karikatürist Vilks'in öldüğü kazada polis aracının ters yöne girdiği belirlendi

04.10.2021 12:34
Son dakika haber | İslam karşıtlığıyla tanınan karikatürist Vilks'in öldüğü kazada polis aracının ters yöne girdiği belirlendi, System.String[]

Son dakika haber: İsveç'te 3 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ölen Lars Vilks ile iki koruma polisinin bulunduğu polis aracının, kazadan önce ters yöne girdiği tespit edildi.

İsveç'te 3 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ölen Lars Vilks ile iki koruma polisinin bulunduğu polis aracının, kazadan önce ters yöne girdiği tespit edildi.

İsveç'te emniyet yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında kazanın ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Bölgesel Soruşturma Birimi Başkanı Stefan Sinteus, Vilks'in yanı sıra koruma polislerinin içinde bulunduğu polis aracının kazadan önce ters yöne girdiğini ve kamyonla çarpıştığını söyledi.

Aracın ters yöne girmesinin nedenini henüz anlayamadıklarını belirten Sinteus, "Aracın tekeri patlamış olabilir çünkü olay yerinde fren izleri ve parçalanmış teker kalıntıları bulundu." ifadelerini kullandı.

Sinteus, kazada şu ana kadar suç kastına rastlamadıklarını ancak soruşturmanın bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Bu arada Aftonbaladet gazetesine açıklama yapan Norveçli bir görgü tanığı, kazaya ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını, yanan araçları söndürmeye çalıştığını kaydetti.

Görgü tanığı, "Polis aracı ters yönden neredeyse saatte 160 kilometre hızla giderken tekeri patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Çapmanın etkisiyle patlamalar oldu. Kamyon ve otomobil alev aldı. Özellikle yanan otomobile müdahale etmek istedim." ifadelerini kullandı.

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazasında yanarak ölmüştü.

İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda 2007 yılında Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu.

Vilks, 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşıyor ve polis korumalarıyla geziyordu. Karikatürist, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

İsveç, Polis, İslam, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İslam karşıtlığıyla tanınan karikatürist Vilks'in öldüğü kazada polis aracının ters yöne girdiği belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İslam karşıtlığıyla tanınan karikatürist Vilks'in öldüğü kazada polis aracının ters yöne girdiği belirlendi - Son Dakika
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