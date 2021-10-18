Son dakika haber: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde biri yapım aşamasında olmak üzere Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistinli İyad Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Halil'e bağlı Fereş El-Hava Mahallesi'ndeki üç katlı evinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını söyledi.

İsrail makamlarının evinin yıkılacağına ilişkin ay başında ihtarname gönderdiğini aktaran Amr, bunun üzerine insan hakları kuruluşlarına başvurduğunu ifade etti.

Amr, İsrail mahkemelerinden yıkım kararının durdurulmasına ilişkin karar almasına rağmen evinin İsrail askerlerince yıkıldığını ve bunun 185 bin dolara mal olduğunu vurguladı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Halil'e bağlı Sikke beldesinde de Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evi yıktı.

İsrail askerlerinin "C" bölgesinde yer aldığı ve evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını aktaran tanıklar, askerlerin yıkım öncesi bölgeyi "güvenlik" kordonuna aldığını ve kimseyi yaklaştırmadığını ifade etti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Teyasir Beldesi Belediye Başkanı Vecih Ed-Dibk ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bölgedeki Filistin köylerini birbirine bağlayan bir yolu da ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiğini kaydetti.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.