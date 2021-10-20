Son dakika haber: İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haber: İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi. Baskınlarda 2 kardeşin de aralarında bulunduğu 18 Filistinli gözaltına alındı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Son Dakika

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