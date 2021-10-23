İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak terör örgütü bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan bazı kişilerin, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve bu teröristlerin yakalanması için kendilerine para verilmesi gerektiğini söyledikleri kişileri 175 bin lira dolandırdıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, dün kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.