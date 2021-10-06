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İstanbul'da "kaçak papağan çiftliğine" operasyon: 45 papağan ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da "kaçak papağan çiftliğine" operasyon: 45 papağan ele geçirildi

06.10.2021 10:35

- İstanbul'da "kaçak papağan çiftliğine" operasyon: 45 papağan ele geçirildi Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen farklı türdeki 46 papağan ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı...

- İstanbul'da "kaçak papağan çiftliğine" operasyon: 45 papağan ele geçirildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen farklı türdeki 46 papağan ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen farklı türde 45 papağanı kurtarıldı. Olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'canlı hayvan kaçakçılığı' suçlarına bulaşan kişilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Güngören'de yurda yasa dışı yollardan getirilen papağanların bir dükkanda tutulduğu istihbaratını alan polis, söz konusu kanatlı hayvanların illegal ticaretinin yapıldığını tespit etti. Söz konusu papağanların tutulduğu Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki dükkana dün operasyon düzenlendi. Baskında, kaçak papağan çiftliğine dönüştürülen dükkanda 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat başlatılırken, dükkanda gerçekleştirilen aramalarda, gümrük kaçağı olduğu öne sürülen Hollanda türü 41 yetişkin papağan, 2 adet bebek Nymphicus Hollandicus papağan, CİTES kapsamında Avustralya türü 2 papağan olmak üzere 45 papağan ile 25 tane papağan yumurtası ele geçirildi.

Kurtarılan kanatlı hayvanların Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Hayvanların ticaretini yapan şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı duyuruldu.

İstanbul'da kaçak papağan çiftliğine operasyon: 45 papağan ele geçirildi
İstanbul'da kaçak papağan çiftliğine operasyon: 45 papağan ele geçirildi
İstanbul'da kaçak papağan çiftliğine operasyon: 45 papağan ele geçirildi
İstanbul'da kaçak papağan çiftliğine operasyon: 45 papağan ele geçirildi
İstanbul'da kaçak papağan çiftliğine operasyon: 45 papağan ele geçirildi
İstanbul'da kaçak papağan çiftliğine operasyon: 45 papağan ele geçirildi
İstanbul'da kaçak papağan çiftliğine operasyon: 45 papağan ele geçirildi

Kaçakçılık, Cumhuriyet, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'kaçak papağan çiftliğine' operasyon: 45 papağan ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "kaçak papağan çiftliğine" operasyon: 45 papağan ele geçirildi - Son Dakika
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