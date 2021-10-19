İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kağıthane merkezli il genelinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlara, havadan polis helikopterleri de destek verdi.
Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika