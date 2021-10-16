Son dakika haber... İstanbul'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücü Serdar T. ile araçtaki Berkay B, Salih T. ve Yiğit K. sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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