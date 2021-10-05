Son dakika haber... İSTANBUL MERKEZLİ 21 İLDE FETÖ OPERASYONU: 41 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

FETÖ/ PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 41'i yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın birlikte düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

FETÖ/ PDY sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker kişilerden sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe ve market gibi kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü, kontörlü, sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık, periyodik ve yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanmasına karar verilen asker kişilerin 11'inin görevde olduğu, 1 emekli personel, 7 ihraç edilen personel, 1 sözleşmesi feshedilen personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 7 sivil kişi olduğu tespit edildi. Bugün sabah 06.00'da tespit edilen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 41 şüpheli yakaladı. 41 şüphelilerin Jandarma'daki sorgulamalarının devam ettiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------Evlere yapılan operasyonŞüphelilerin evden çıkarılması

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