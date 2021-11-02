İstanbul merkezli 4 ildeki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve finansal destek sağladıkları belirlenen 21 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Batman ve Şanlıurfa'da 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 18 kişi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, 28 kişinin daha ilerleyen süreçte ifadelerinin alınacağı öğrenildi.