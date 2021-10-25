Son dakika haber... İtalya'daki teleferik kazası sonrası dedesince İsrail'e getirilen çocuğun geri gönderilmesine hükmedildi - Son Dakika

İsrail mahkemesi, İtalya'da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasından kurtulan tek kişi olan ve kazadan sonra dedesi Smhuel Peleg tarafından İsrail'e getirilen 6 yaşındaki çocuğun İtalya'ya gönderilmesine karar verdi.

Tel Aviv'deki bir aile mahkemesi, 23 Mayıs'ta İtalya'daki teleferik kazasında ailesini kaybeden 6 yaşındaki Eitan Biran'ın dedesi Smhuel Peleg tarafından İsrail'e getirilmesine ilişkin çocuğun halası Aya Biran'ın yaptığı itiraz başvurusu üzerine açılan davayı görüştü.

Mahkeme, çocuğun ikametinin İtalya'da olduğuna ve kazadan sonra yerel mahkemenin velayet hakkını halası Aya'ya verildiğine dikkati çekerek, Eitan'ın İtalya'ya dönmesine hükümetti.

Dede Peleg, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

İtalya'nın kuzeyindeki Stresa-Mottarone teleferik hattında kabinin seyir halindeyken düşmesi üzerine yaşanan kazada Eitan'ın annesi, babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazandan kurtulan tek kişi olan Eitan, dedesi Peleg tarafından eylül ayında İsviçre üzerinden özel uçakla İsrail'e getirilmişti.