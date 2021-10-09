İzmir'in Menderes ve Kiraz ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Menderes ilçesi Deliömerler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, yer ekibi ve dozer yönlendirildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alanda hasar oluştu.
Kiraz ilçesinde de Pınarbaşı Mahallesi Akçeşme mevkisinde çıkan ormanlık yangınına 3 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeriyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İzmir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika