Son dakika haber: İzmir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

Kiraz ilçesinde de Pınarbaşı Mahallesi Akçeşme mevkisinde çıkan ormanlık yangınına 3 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeriyle müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, yer ekibi ve dozer yönlendirildi.

İzmir 'in Menderes ve Kiraz ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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