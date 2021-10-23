Polisten kaçmaya çalışan zanlı mescitte yakalandı - Son Dakika

Bu arada, şüphelinin yakalanma anı, mescidin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyarıcı madde ele geçirildi.

Mescitte namaz kılan cemaatin arasından koşan şüpheli, takip eden polislerce yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, polisten kaçmak için girdiği mescitte cemaat namaz kıldığı sırada yakalandı.

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