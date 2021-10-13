Üye Girişi
Son dakika haber: Jandarma satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Jandarma satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirdi

13.10.2021 14:13
Son dakika haber: Jandarma satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirdi

Son dakika gelişmesine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 243 adet cinsel uyarıcı hap ve yasadışı olarak yurda sokulmuş olan 215 adet muhtelif cinsel ürün ele geçirildi.

Aramalarda bulunan materyallere el konulurken, yakalanan bir şüpheli de gözaltına alındı. - KAYSERİ

Son dakika haber: Jandarma satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarma satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı 14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti 14:02 Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz 13:58 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu 13:53 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum 13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti 12:36 ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu 12:23 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı 12:02 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı

Son Dakika Haberleri
14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti
13:52 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
12:46 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız
Kayınpederi tarafından cesedini parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedini parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı         
14:03
İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı         
14:00
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan "Seni Diva değil divan yaparlar" diyen Mustafa Keser'e cevap         
13:26
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Mahkemede kendisine Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
11:49
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Jandarma satışa hazır halde cinsel ürün ele geçirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement