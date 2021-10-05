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Son dakika haber: Japonya'nın 100. başbakanı Kişida Fumio kabinesiyle göreve başladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Japonya'nın 100. başbakanı Kişida Fumio kabinesiyle göreve başladı Açıklaması

05.10.2021 08:01
Son dakika haber: Japonya'nın 100. başbakanı Kişida Fumio kabinesiyle göreve başladı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Japonya'da meclis oturumunda ülkenin 100. başbakanı seçilen ve kabinesiyle görevine resmen başlayan Kişida Fumio, ekonominin "düze çıkarılması" sözü verdi.

Japonya'da meclis oturumunda ülkenin 100. başbakanı seçilen ve kabinesiyle görevine resmen başlayan Kişida Fumio, ekonominin "düze çıkarılması" sözü verdi.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, görev verdiği kabinesiyle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin öncelikleri arasında yer alacağını söyledi.

Önceki dönemde alınan salgın önlemlerini analiz edeceklerini kaydeden Kişida, acil durumlarda halkın hareketliliğini azaltmak dahil müdahale kapasitesini artıracaklarını söyledi.

Kişida, olası vaka artışına karşı hastane yatak kapasitelerini artıracaklarını belirterek, "Kriz yönetiminde, bir kontrol kulesi olarak işlevsel olabilmesi için hükümeti güçlendireceğiz" diye konuştu.

Salgının etkisi altındaki ülke ekonomisinin "düze çıkarılması" sözü veren ve en kısa zamanda ekonomik paket sunmak istediğini ifade eden Kişida, "Halk bu işe uygun olup olmadığıma karar vermeli" dedi.

Çin'in bölgesel faaliyetleri karşısında ABD ile ittifak halinde "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçireceğini bildiren Kişida, "Japonya statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesine karşı çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorununu "gündem başı" şeklinde niteleyen Kişida, "Dönmeleri için tüm çabayı sarf edeceğiz. Kim Jong-un ile ön koşulsuz görüşmeye hazırım" ifadesini kullandı.

İmparatorluk Sarayı'nda Japonya İmparatoru Naruhito'nun kabul ettiği Kişida kabinesi, görevine resmen başlamış oldu.

Kabinenin detayları

64 yaşındaki Kişida'nın 20 kişilik kabinesinin yarısından fazlası ilk kez bakanlık üstleniyor. 3 kadın siyasetçinin bakanlık üstlendiği kabinenin yaş ortalaması 61,8.

Önceki kabineden Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo koltuğunu korudu.

Başbakandan sonra en önemli makam kabul edilen Kabine Baş Sekreterliği ve Hükümet Sözcülüğüne Matsuno Hirokazu getirildi.

Aso Taro'nun 2012'den beri görev yaptığı Maliye Bakanlığı, Aso'nun yeğeni Suzuki Şuniçi'ye teslim edildi.

En önemli mevkiler arasında gösterilen Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi oldu.

Fraksiyonların desteği

İçişleri ve İletişim Bakanlığı görevi Kaneko Yasuşi'ye, Eğitim Kültür Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Suematsu Şinsuke'ye, Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı Goto Şigeyuki'ye, Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Kaneko Genciro'ya verildi.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsu, Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa oldu.

LDP'nin iktidar ortağı Komeito'dan sadece Saito yeni kabinede yer buldu.

Kişida'nın kabine tercihlerinde, LDP içi fraksiyonların, parti iç seçimlerinde kendisine destekleme oranlarını gözettiği dikkati çekti.

Togo Cumhuriyeti, Başbakan, Japonya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Japonya'nın 100. başbakanı Kişida Fumio kabinesiyle göreve başladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Japonya'nın 100. başbakanı Kişida Fumio kabinesiyle göreve başladı Açıklaması - Son Dakika
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