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Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

06.10.2021 06:49

İZMİR'in Buca ilçesinde, husumetli olduğu kişilerin kafesine pompalı tüfekle defalarca ateş açan N.D. (43), olay yerine gelen bekçilerin uyarılarını dikkate almayınca ateş edilerek etkisiz hale getirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, husumetli olduğu kişilerin kafesine pompalı tüfekle defalarca ateş açan N.D. (43), olay yerine gelen bekçilerin uyarılarını dikkate almayınca ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Müdahale sonrası yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafede ise hasar meydana geldi.

Olay, saat 01.30 sıralarında 205 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu kişilerin içeride olduğu kafenin önüne gelen N.D., pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Silah seslerini duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D.'ye silahı bırakması için uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan N.D.'nin devam etmesi üzerine tabancayla ateş eden bekçiler, N.D.'yi etkisiz hale getirdi. Yaralanan N.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. N.D.'nin tedavisi devam ederken, saldırı sonrası kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri de incelemelerde bulundu, delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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