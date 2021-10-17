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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 13 silah ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 13 silah ele geçirildi

17.10.2021 16:24
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 13 silah ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda 13 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 13 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

Ruhsatsız Silah, Kahramanmaraş, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 13 silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 13 silah ele geçirildi - Son Dakika
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