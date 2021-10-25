Son dakika: İran uyruklu kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Karabük'te tekstille uğraşan İran uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Beşbinevler Mahallesi 70. Sokak'ta bir apartmanın üst katındaki dairede oturan İran uyruklu Bahran Yusuf Khani'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı açamayan ekipler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve girdi. Ekipler, yerde kanlar içinde buldukları Khani'nin öldüğünü belirledi.
Khani'nin cesedi otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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