Son dakika haber... Karanlık Dere Kanyonunun turizme kazandırılması isteniyor - Son Dakika

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Karanlık Dere Kanyonunun turizme kazandırılması isteniyor

ERZURUM - Oltulu doğa severler hafta sonu yapmış oldukları doğa yürüyüşlerini bu hafta Nişantaşı köyü Karanlık Dere kanyonuna yaptı.

Şenkaya ilçesi Nişantaşı köyü sınırlarında bulunan Karanlık dere kanyonundaki irili ufaklı birçok mağarayı gezen Oltulu doğa severler bölgenin turizme kazandırılmasını söylediler.

Oltulu doğa severlerden Avukat Muharrem Kalyon, "Nişantaşı Köyü Karanlık dere kanyonundayız kanyonun takiben 5 kilometre mesafesi var. Rehber eşliğinde yürünebilir. Turizme kazandırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada eski yerleşim yeri mağaralar var arkadaşlar tırmanmaya çalışıyorlar" dedi.

Oltulu doğa Severlerden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ise "Nişantaşı köyü sınırları içerisinde bulunan karanlık derede takriben 20'nin üzerinde bir birinden güzel mağara var. Milattan önceye ait olduğu söylenmekte, bu haftaki yürüyüşümüzde burayı gezdik. Kayda değer bir bölge, çok iyi bir kanyon. Her iki tarafın kaya yapısı da çok dik. Oltu göle yolu üzerinde bulunan karanlık dere kanyonu karayolundan 200 metre içeride. Herkese öneririm" dedi.

Nişantaşı köyü sakinlerinden Levent Kalyon, "Köyünüzde bulunan Karanlık Dere kanyonunda birçok mağara mevcuttur. Burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bu bölgenin turizme kazandırılmasını talep ediyoruz" dedi.