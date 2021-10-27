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Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

27.10.2021 11:25

Son dakika 3. sayfa haberi... - Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişide yaralandı.

- Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selim'den Kars istikametine seyir halinde olan Dacia marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Benli Ahmet köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan bayan yolcu hayatını kaybederken sürücü yaralandı. 112 ekipleri kaza sonrası yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil, Dacia, Selim, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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