Görüntülerde, vatandaşların araya girmesiyle zanlıların olay yerinden uzaklaşması da yer alıyor.

Kazım Karabekir Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, maske takmayan 4 kişinin sürücüyü araçtan indirip darbettiği görülüyor.

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