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Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı "maske" kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı "maske" kavgası güvenlik kamerasında

15.10.2021 13:20
Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı

Bir son dakika haberine göre Kars'ta 4 kişinin bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü araçtan indirip bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta 4 kişinin bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü araçtan indirip bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazım Karabekir Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, maske takmayan 4 kişinin sürücüyü araçtan indirip darbettiği görülüyor.

Görüntülerde, vatandaşların araya girmesiyle zanlıların olay yerinden uzaklaşması da yer alıyor.

Kentte 10 Ekim'de 4 şüpheli, bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçmıştı.

Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı 'maske' kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika


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