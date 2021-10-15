Kars'ta 4 kişinin bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü araçtan indirip bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazım Karabekir Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, maske takmayan 4 kişinin sürücüyü araçtan indirip darbettiği görülüyor.
Görüntülerde, vatandaşların araya girmesiyle zanlıların olay yerinden uzaklaşması da yer alıyor.
Kentte 10 Ekim'de 4 şüpheli, bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kars'taki bıçaklı 'maske' kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika