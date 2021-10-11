Üye Girişi
Son dakika haber! Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu

11.10.2021 22:28
Son dakika haber! Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan 80 yaşındaki köylü, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan 80 yaşındaki köylü, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Fasıllar köyü Yazı Mahallesi'nde İsmail Kuru'ya (80) ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti.

Civardaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Kuru'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale etmek isterken yaralanan Kuru, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsmail Kuru, Kastamonu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı 21:46 Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Cansız bedenleri 9 yıl sonra bulunan iki kardeşin yasak aşk sonucu öldürülmesine 3 tutuklama 21:20 Cansız bedenleri 9 yıl sonra bulunan iki kardeşin yasak aşk sonucu öldürülmesine 3 tutuklama Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek 21:05 Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi 20:11 Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor 19:44 Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu 19:26 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti 19:16 İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı 17:23 Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları         
22:19
Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı         
21:23
Varda Köprüsü manzarasında öz çekim canından etti: 1 ölü, 1 yaralı Varda Köprüsü manzarasında öz çekim canından etti: 1 ölü, 1 yaralı         
21:07
Letonya yine tehlikeli geldi! Savunmamız son anda araya girdi Letonya yine tehlikeli geldi! Savunmamız son anda araya girdi         
20:21
Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı         
19:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız         
19:30
Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok         
19:23
Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti         
18:56
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 22:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement