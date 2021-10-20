Son dakika haber: Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan sürücü Doğmuş, bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

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