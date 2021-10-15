Son dakika haber! Kayseri'de kaçak telefon ve uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Kayseri'de yapılan kaçak telefon ve uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de yapılan kaçak telefon ve uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 12 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca bir otomobile düzenlenen operasyonda, 24 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

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