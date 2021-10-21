Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikasının eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık L.B. ve avukatı hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensuplarını almadı.
Suçlamaları reddeden ve örgüt üyesi olmadığını öne süren sanık L.B. beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kayseri Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılandığı dava - Son Dakika