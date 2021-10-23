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Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca "Çok mu içmişim?" diye polise sordu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca "Çok mu içmişim?" diye polise sordu

23.10.2021 03:25

Edinilen son dakika haberine göre Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca "Çok mu içmişim?" diye polise sordu Aksaray'da ters yoldan giderken karşısından gelen otomobille kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca, "Çok mu içmişim?" diye polis memuruna sordu.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca "Çok mu içmişim?" diye polise sordu

AKSARAY - Aksaray'da ters yoldan giderken karşısından gelen otomobille kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca, "Çok mu içmişim?" diye polis memuruna sordu. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücüye "Biraz fazla içmişsin" diyen polis memuruna sürücü, "İçerim ben" diye cevap verdi. Alkollü sürücü ve polis memurunun ilginç diyaloğu böyle yansıdı kameralara.

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi Camili Caddesi Yeşilova Beldesi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yoldan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden Farik B. idaresindeki 42 ESU 51 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet S. yönetimindeki 06 LPN 03 plakalı Tofaş marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralanırken kaza sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ehliyetine daha önce alkolden el konulmuş

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken hafif ticari aracın sürücüsüne alkol testi yaptı. Polis aracının başında yapılan alkol testinde polis memuru sürücüye 2.44 promil alkollü çıktığını söyledi. Bunun üzerine sürücü, "Çok mu içmişim?" diye polis memuruna sorarken, polis memuru ise, "Biraz fazla içmişsin" diyerek cevap verdi. "İçerim ben" diye konuşan sürücüye polis memurunun ehliyet olup olmadığını sorması üzerine, "Ehliyet yok ki zaten bende" dedi.

"Sen benim hakkımda çekemezsin"

Yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü kedini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür ve hakaret etti. Polis memurlarına zor anlar yaşatan alkollü sürücü güçlükle araca bindirildi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ehliyeti olmadığı için 2698 TL ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 8 bin 94 TL para cezası kesti. Ehliyetine 5 yıl süreyle yeniden el konulan alkollü sürücünün aracıda polis ekiplerince bağlanarak otoparka çektirildi.

Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca Çok mu içmişim? diye polise sordu

Polis Memuru, Aksaray, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca 'Çok mu içmişim?' diye polise sordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca "Çok mu içmişim?" diye polise sordu - Son Dakika
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