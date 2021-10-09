Son dakika haber! Kazada yaralılar yol ortasında yardım bekledi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar yol ortasında yardım bekledi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi, Bahri Karakeçili Caddesinde meydana geldi. Hüseyin Ç.'nin kullandığı 06 YJD 15 plakalı Renault marka otomobil, İsmail B. idaresindeki 01 EHA 37 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M B., M.K., N.Ç. ve E.Ç. yaralandı. Kazayı görenleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yol ortasında acı içerisinde yardım bekleyen yaralılar, bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA