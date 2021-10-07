İki otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kazaya karışıp savrulan otomobilin çaptığı kadın öldü

ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında savrulan araçlardan birinin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Davraz mahallesi 142. üzerinde saat 16: 00 sıralarında meydana geldi. A.K yönetimindeki 07 SBJ 60 plakalı otomobil ile M.K yönetimindeki 15 ABE 907 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da maddi hasar meydana gelirken direksiyon hakimiyetini kaybeden 15 ABE 907 plakalı otomobil ise, o esnada bölgeden geçen kadına çarptı. Kazada Şerife Sarıgül olay yerinde hayatını kaybederken, sürücülerin burnu bile kanamadı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri Şerife Sarıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yapmış olduğu inceleme sonrasında Sarıgül Isparta şehir hastanesi morguna götürüldü.