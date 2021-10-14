Kenya'da 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katil karakoldan firar etti.

The Star gazetesinin haberine göre, başkent Nairobi ve çevresinde işlenen çocuk cinayetleriyle suçlanan ve suçunu itiraf eden Masten Wanjala, dün sabah polis merkezinden kaçtı.

Wanjala'nın kaçması üzerine, karakolda görevli 3 polis memuru gözaltına alındı.

Nairobi, Machakos ve Batı Kenya'daki 14 çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Wanjala, son 4 yılda 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf etmişti.

Cinayetler nedeniyle Wanjala'nın kuzenleri de gözaltına alınırken 5 çocuğun cesedinin toprak altından çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Polis ekiplerinin her yerde firar eden katili aradığı kaydedildi.