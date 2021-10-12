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Son dakika haber! Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale'de jandarmaya takıldı: Riskli gruptaki gence 4 bin 50 lira ceza - Son Dakika

Son dakika haber! Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale'de jandarmaya takıldı: Riskli gruptaki gence 4 bin 50 lira ceza

12.10.2021 02:14
Son dakika haber! Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale'de jandarmaya takıldı: Riskli gruptaki gence 4 bin 50 lira ceza

Son dakika haberi... Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale'de jandarmaya takıldı: Riskli gruptaki gence 4 bin 50 lira ceza Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan denetimde, otobüsle seyahat ederken tespit edilen riskli gruptaki bir gence, karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale'de jandarmaya takıldı: Riskli gruptaki gence 4 bin 50 lira ceza

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan denetimde, otobüsle seyahat ederken tespit edilen riskli gruptaki bir gence, karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerinde trafik kontrol noktasında uygulama yapan Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri tek tek kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Ankara'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsü, jandarma ekiplerince durduruldu. Seyahat eden İran uyruklu Mujeeb Urahman Tawab (21), GBT kontrolünde "riskli" durumda olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, Tawab'ın yakın bir tarihte İran'dan geldiği için 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti. Karantina ihlali yapan Tawab'a 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Para Cezası, Kırıkkale, Karantina, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale'de jandarmaya takıldı: Riskli gruptaki gence 4 bin 50 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale'de jandarmaya takıldı: Riskli gruptaki gence 4 bin 50 lira ceza - Son Dakika
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