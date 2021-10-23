Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Onur Kaya (31) idaresindeki 06 U 4099 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ile vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Bu sırada yoldan geçen bir doktor tarafından kalp masajı yapılan Kaya, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.