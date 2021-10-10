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Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

10.10.2021 19:14
Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Yurdakul idaresindeki 20 ACE 988 otomobil, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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