Son dakika haber... Kırklareli'de hayvan çiftliğinin saman ve ot deposunda yangın çıktı

Son dakika habere göre KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinde saman ve ot balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinde saman ve ot balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Gökyüzünün kara dumanla kaplandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Akşam saatlerinde Babaeski ilçesine bağlı Karahalil Beldesi'nin Demirkapı Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinin saman ve ot balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp tüm depoyu sardı. Gökyüzünün kara dumanla kaplandığı yangına Kırklareli, Babaeski ve Lüleburgaz'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.



Kırklareli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kırklareli'de hayvan çiftliğinin saman ve ot deposunda yangın çıktı - Son Dakika

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