Kırklareli Emniyeti'nden motosiklet operasyonu - Son Dakika

Kırklareli Emniyeti'nden motosiklet operasyonu

Kırklareli'nde 39 motosiklet sürücüsüne 46 bin 272 lira ceza

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personel ile motosiklet uygulaması yaptı. Uygulamada 25 motosiklet trafikten men edilirken 39 sürücüye 46 bin 272 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takan, kask kullanmayan motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personelin katılımlarıyla yaklaşık 2 saat süren uygulamada tescilsiz ve terk edilmiş 25 motosiklet trafikten men edilirken 39 sürücüye 46 bin 272 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada yakalanan motosikletler çekiciler ile otoparklara götürüldü.