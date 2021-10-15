Kırmızı ışıkta durmak istemedi, araçla takla attı...O anlar kamerada - Son Dakika

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Kırmızı ışıkta durmak istemedi, araçla takla attı...O anlar kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta beklemek istemeyen 01 AFC 769 plakalı araç sürücü Adem Yılmaz takla atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kozan'da bugun akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası an ve an güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta durmak istemeyen 01 AFC 769 plakalı araç sürücüsü Adem Yılmaz kırımızı ışıkta beklemek istemeyince tali yoldan karşıya geçmek isteyince kaza beraberinde geldi.

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi, Develi Bulvarı, cuma pazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem Yılmaz yönetimindeki 01 AFC 769 plakalı otomobil kırmızı ışıkta tali, yoldan karşıya çekmek isteyince Oğuzhan Sarıyıldız yönetimindeki 51 HA 553 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Adem Yılmaz'ın kullandığı otomobil takla atarak ters dönerek sürücü içinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan CAN-KUR ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Meydana gelen trafik kazasında Oğuzhan Sarıyıldız'ın kullandığı otomobilde sürücü ile birlikte 3 kişinin olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik kamerasına yansıyan kaza an ve an kaydedildi. Kazanın gerçekleştiği sırada bir galeri önünde sohbet eden iki kişinin de yaşadığı korku kameralara yansıdı.

Polisin 2 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak incelemesi sürüyor.