Son dakika haber... Kırşehir'de çatı ve tır yangını - Son Dakika

Kırşehir'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın ile seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kent merkezinde Eski Ankara Caddesi'nde bir apartmanın A ve B bloklarının birleştiği çatıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerli su araçlarıyla yangına müdahale etti.

Yangın diğer ikametlerin çatısına sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan Kırşehir'in Sevdiğin köyü yakınlarında seyir halindeki bir tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden geçen diğer araçların ihbarı üzerine Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dorsedeki yangını büyümeden söndürdü.