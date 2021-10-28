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Son dakika haber | Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti - Taksi şoförü - Son Dakika

Son dakika haber | Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti - Taksi şoförü

28.10.2021 16:04

Son dakika haber: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bindiği takside kız arkadaşını öldüren şüpheli, taksi şoförünün aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bindiği takside kız arkadaşını öldüren şüpheli, taksi şoförünün aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saraylı Mahallesi mevkisinde taksiyle ormanlık alana doğru giden A.A. (51), seyir halindeyken ayrılmak istediğini söyleyen yanındaki kız arkadaşı S.G. (49) ile tartışmaya başladı. Şüpheli, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki silahla S.G'yi vurdu.

Silahla tehdit edildiği için yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. A.A, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. S.G'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Taksi şoförü yaşananları anlattı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde ifade işlemleri tamamlandıktan sonra salıverilen taksi şoförü Süleyman Yılgın, çıkışta gazetecilere, evli olduklarını düşündüğü çiftin 07.50'de Değirmende Mahallesi Topçular mevkisinde taksiye bindiğini söyledi.

Kadını iş yerine bırakmak üzere yola çıktıklarını, bu sırada cinayet zanlısının kadına "Bir dakika konuşalım" dediğini aktaran Yılgın, konuştuktan sonra "Saraylı tarafına sürelim" dediğini anlattı.

Yılgın, kendi aralarında konuşurlarken ıssız yere gelince kadının kendisine "Ağabey, bu beni öldürecek, bırakma beni" dediğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben de arabayı sürmedim, frene basıp olduğum yerde durdum. O sırada hanımefendi benim durmamı fırsat bilip arabadan inmeye çalıştı. Adam da onu tuttu, içeri çekti. O sırada kadına bir tokat attı. Ben de arkamı dönüp 'Ağabey ne yapıyorsun?' dedim. O sırada bir vatandaş daha geldi, 'Niye vuruyorsun kadına?' dedi. O sırada çıkardı silahı, kadını kafasından vurdu. O an şok geçirdim. Bırakıp da kaçmadım, alıp direk hastaneye götürdüm. Adam da arabada kadın da arabada, doğru hastaneye gitmeye başladım. Hastaneye yaklaşınca direk emniyete çekmemi söyledi. 'Hastaneye gitmeyeceksin, direk emniyete gideceksin.' dedi. Ben de elinde silah var sonuçta, bir şey yapamadım. Direk emniyete sürdüm. Zaten emniyete gidince kadın ölmüştü."

"Korkmadım, sadece şok geçirdim"

Bir gazetecinin o anlarda neler hissettiğini sorması üzerine Yılgın, "Bırakıp kaçabilirdim, korkmadım, sadece şok geçirdim." dedi.

İlk defa yanında cinayet işlendiğini anlatan Yılgın, "Bir de kadın olunca... Bir de yaşıyor hissini gördüm. Gözlerini hafif açtı, dedim bu yaşıyor. Hastaneye yetiştirme amaçlı dörtlüleri yaktım ama adam bırakmadı. Belki hastaneye yetiştirseydim kadın yaşayacaktı ama adam bırakmadı. Elinde silah var, belki bana sıkacaktı. İkinci mermi vardı, silahın ağzına vermeye çalışıyordu. Belki kendine belki de bana sıkacaktı. Tutukluk yapınca olmadı. O da saldıracağım diye korktu benden. Elinde silah var diye ben de bir şey yapamadım adama." diye konuştu.

Son dakika haber | Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti - Taksi şoförü
Son dakika haber | Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti - Taksi şoförü
Son dakika haber | Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti - Taksi şoförü
Son dakika haber | Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti - Taksi şoförü

Hisarcık, Kocaeli, Gölcük, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti - Taksi şoförü - Son Dakika


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