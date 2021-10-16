Üye Girişi
Son dakika haber... Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

16.10.2021 15:40

Edinilen son dakika haberine göre - Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı İddianamede ifadesi yer alan sanık: "O an ki sinirle üzerlerine rast gele ateş ettim" Kocaeli'de kızlarına mektup yazdığı için davalık olduğu çifti pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında iki kez müebbet hapis...

- Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

İddianamede ifadesi yer alan sanık: "O an ki sinirle üzerlerine rast gele ateş ettim"

KOCAELİ - Kocaeli'de kızlarına mektup yazdığı için davalık olduğu çifti pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçtiğimiz 9 Mayıs'ta İzmit Şahinler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahinler köyünde çiftçilik yapan Mehmet A. (53), Serkan ve Gülersen Akarsu çiftinin kızlarına mektup yazarak, evlerinin bahçesine attı. Mektup sebebiyle aralarında husumet başlayan Mehmet A. ve Akarsu çiftçi mahkemelik oldu. Zaman zaman Akarsu ailesi ile tartışama yaşayan Mehmet A., 9 Mayıs'ta tarlada karşılaştığı Akarsu çiftini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Serkan'ın kızı K. Akarsu, bana doğru bakınca bana ilgisi olduğunu düşündüm"

Serkan Akarsu ve Gülseren Akarsu'nun öldürülmesi olayına ilişkin iddianame hazırlandı. Mehmet A. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan Mehmet A., maktuller ile 5 yıldır husumetli olduğunu ifade ederek, "Maktullerle husumetimiz tarlama sınır olan 2 adet tarlayı satın almaları ile başladı. Kadastro gelerek taşlarla sınırları belirledi. Serkan taşları söküp atınca kendisini uyardım ancak o bana ağza alınmayacak küfürler etti. Bir süre sonra da o olay da kapandı. Bir gün Serkan'ın kızı K. Akarsu, elinde tavuklarla yanıma gelerek tavukları kesmemi istedi. K. Akarsu, bana doğru bakınca bana ilgisi olduğunu düşündüm. Eşimi kaybettiğim için K. Akarsu ile evlenmek istediğime dair isimsiz bir mektup yazarak evlerinin bahçesine attım. Cevap gelmeyince ikinci bir mektuba ismimi yazarak bahçelerine bıraktım. Bu olay sonrasından benden şikayetçi oldular ve cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım" dedi.

"Vuralım şunu, öldürelim"

Olaydan önce hayvanları ile birlikte Serkan Akarsu'nun tarlasından geçtiğini belirten Mehmet A., "Olay günü hayvanları eve götürüyordum. Yanlarından geçerken Gülseren bana hitaben "yine mi buradan geçiyorsun?" dedi ve kocasına "vuralım şunu, öldürelim, al silahı yanına" dedi. Ben yoluma devam ederken arkamdan taş atarak beni kovalamaya başladılar. Hayvanlarım olay yerinde kaldı. Evden ruhsatsız tabanca mı alarak hayvanlarımı geri almaya gittim. Önce korkmaları için havaya doğru bir el ateş ettim ama onlar bana saldırmaya devam ettiler. Eşi kocasına "vur lan şunu" deyince bende o an ki sinirle üzerlerine rast gele ateş ettim. Beni amacım sadece onları korkutmaktı" diye konuştu.

"İki kez müebbet hapis istemi"

Hazırlanan iddianamede, Serkan ve Gülseren Akarsu'nun cansız bedeninde toplam 20 adet saçma yarası bulunduğu belirtilerek, sanık Mehmet A.'nın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Son dakika haber... Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika haber... Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika haber... Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika haber... Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılamaya talip oldu 15:34 Türk tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılamaya talip oldu Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? 15:29 Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi 15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi
Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz 14:43 Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi 14:37 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı 14:32 Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı 13:46 Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 12:40 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar

Son Dakika Haberleri
15:28 Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi
15:05 Cristiano Ronaldo'dan Solskjaer'e uyarı: Burada patron benim
14:43 Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz
14:37 4 gol yiyen Muslera, takımının en iyisi seçildi
14:36 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi
14:35 Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı
14:35 Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi
14:33 Arktik'teki yaz deniz buzunun, 250 yılında tamamen ortadan kalkabileceği gündemde
14:32 Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi         
15:37
17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti 17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, neler yaptı neler! Fenerbahçe, derbide Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e hemşehrisinin yaptığı Ortaköy tablosunu hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e hemşehrisinin yaptığı Ortaköy tablosunu hediye etti         
15:25
Cristiano Ronaldo'dan Solskjaer'e uyarı: Burada patron benim Cristiano Ronaldo'dan Solskjaer'e uyarı: Burada patron benim         
15:05
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı         
14:42
Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi         
14:35
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu         
12:47
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor         
12:36
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 15:49:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement