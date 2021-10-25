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Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Erken seçim için 9 Ocak tarihi değerlendiriliyor" - Son Dakika

Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Erken seçim için 9 Ocak tarihi değerlendiriliyor"

25.10.2021 18:51
Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede erken seçim için 9 Ocak 2021 tarihinin değerlendirildiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede erken seçim için 9 Ocak 2021 tarihinin değerlendirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ersan Saner'in 13 Ekim'de hükümetin istifasını sunmasının ardından yeni hükümetin oluşumuna yönelik temaslarını sürdürüyor. Geçen hafta Cumhuriyet Meclisi'ndeki siyasi parti liderleriyle görüşmeler yapan Tatar, bugün de bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu'nu kabul etti.

Tatar, bağımsız milletvekillerinin mevcut durumda bir hükümetin oluşturulamayacağı ve erken seçimin ülkeyi beklediği görüşünde olduğunu kaydetti.

Erken genel seçim tarihine ilişkin 26 Aralık 2021 ve 6 Şubat 2022 gibi tarihlerin ifade edildiğini aktaran Tatar, "Fakat daha sonra yapılan birtakım değerlendirmelerde, bu seçim tarihinin ancak UBP Kurultayı'nın tamamlanmasıyla alınabileceği belirtildi. Çünkü her partinin yasalar gereği en geç üç yılda bir kurultayını yapması gerekiyor." dedi.

Tatar, erken seçim tarihinin 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı'nın tamamlanmasından sonra belirlenebileceği sonucunun çıktığını söyledi.

"UBP Kurultayı'nın tamamlanmasıyla yeni seçim tarihi belirlenebilecek"

Cumhurbaşkanı Tatar, "UBP bu hafta sonu Kurultay yapacaktır. Kurultayın birinci turu, ikinci turu olabilir. UBP Kurultayı'nın tamamlanmasıyla yeni seçim tarihi belirlenebilecek. Şu anda 9 Ocak'ta erken seçimin olabileceği değerlendiriliyor. Fakat bunun kararını Meclisin alması benim temennimdir. Bildiğiniz gibi bu 60 gün dolduktan sonra 'şu tarihte seçim olsun' da diyebilirim, bu da bana verilen bir yetkidir. Ancak ben bunu tercih etmiyorum, Meclis'teki siyasi partilerin uzlaşı içerisinde seçim tarihini belirlemesi en doğrusu olacaktır." diye konuştu.

UBP Kurultayı'nda Genel Başkanlığı kazanacak kişiye hükümeti kurma görevini vereceğini belirten Tatar, bu hükümetin seçime kadar gideceğini de ifade etti.

Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim'de, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü, 8 Aralık 2020'de UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisinde imzalanmış, Bakanlar Kurulu listesi de 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erken seçim için 9 Ocak tarihi değerlendiriliyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Erken seçim için 9 Ocak tarihi değerlendiriliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Erken seçim için 9 Ocak tarihi değerlendiriliyor" - Son Dakika
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