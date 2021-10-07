Son dakika... Plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sultan Orhan mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde E.İ'ye ait kamyonda, takım sandığı için yapılan kaynak sırasında yangın çıktı.

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