Son dakika haber... Kocaeli ve İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli ve İstanbul illerinde silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK,YPG ve YPJ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takiplerde örgüt üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarma komutanlığına götürülürken, olay hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ