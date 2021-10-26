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Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu - Son Dakika

Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu

26.10.2021 17:33
Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kocası Vedat Demir'i öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Şerife Demir'e 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kocası Vedat Demir'i öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Şerife Demir'e 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Olayın meşru müdafaa olduğunu savunan sanığın avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

9 Aralık 2020'de çiftin 3 çocuğu ile birlikte yaşadıkları Yahşi Mahallesi Defne Sokak üzerindeki evde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Şerife Demir, ailevi meseleler yüzünden eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine eline aldığı meyve bıçağı alan kadın eşini 22 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Vedat Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanığın yargılanması, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Sanık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılarak savunmasını yaptı. Mahkemeye heyeti sanığa haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

"MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİK"

Şerife Demir'in avukatı Funda Ekin, mahkeme sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"İddianame zaten kasten insan öldürmeden hazırlanmıştı. Savcılık haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyordu. Biz buna karşılık olayların oluş şekli itibari ve Şerife Demir'in evlilik hayatı boyunca gördüğü şiddet nedeniyle ve ilk saldırının da maktulden gelmesi sebebiyle meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi ve Şerife Demir'in beraat etmesi yönünde bir savunma yaptık. Özellikle olay sırasındaki korku ve panik, çocuklarını koruma çabası, tüm bunlara değindik. Ama mahkeme savcılık mütalaasıyla bağlı kaldı. Bizim savunmamızı dikkate almadı. Biz bunun haksız bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aslında Şerife Demir kendisi ve çocuklarının hayatta kalması için bu olayın gerçekleşmesine sebep oldu. Kasti olarak eşini öldürmek istese farklı şekilde de davranabilirdi ve 21 yıl boyunca bu şekilde yaşamayabilirdi. Verilen kararın haksız olduğu gerekçesiyle istinaf mahkemesine itirazımızı yapacağız."

Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Av. Evrim İnan, Şerife Demir'in duruşmada evliliği boyunca yaşadığı şiddet olaylarını özetlediğini ifade ederek şöyle dedi:

"Şerife, o ailede yaşamanın koşullarını açıkladı. O gece kendisi ve çocuklarını hayatta tutabilmek için savunmada bulunduğunu ifade etti. Suç kastinin asla olmadığını, çocuklarının babası olan kişiyi öldürme kastının olmadığını ifade etti. Ancak mahkeme farklı bir takdirde bulundu."

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Şerife Demir'in annesi Fevziye Aygüneş ise kızının senelerce şiddet gördüğünü anlatarak, "Gerçek adaleti ben istiyorum. Benim yavrum suçsuz" ifadesini kullanırken ağabeyi Cemil Çelikyiğit de "Kız kardeşim evlendiği günden bu yana daima şiddet görmüştür. Benim kız kardeşim olayın böyle olmasını kesinlikle istemediği halde kendisini ve çocuklarını korumak için bu olay yaşanmıştır. Biz de adalet istiyoruz. Verilen ceza çoktur" dedi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu
Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu
Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu
Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu
Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu
Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu
Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu

Şerife Demir , Mahkeme, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasını öldüren kadının cezası belli oldu - Son Dakika


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