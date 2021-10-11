Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumuhriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basıdaki haberlere göre, KDC'nin kuzeyinde Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Beni bölgesinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

İsyancılardan birinin etkisiz hale getirildiği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.