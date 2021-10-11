Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumuhriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basıdaki haberlere göre, KDC'nin kuzeyinde Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Beni bölgesinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.
İsyancılardan birinin etkisiz hale getirildiği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.
Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
Kaynak: AA
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