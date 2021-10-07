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Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı - Son Dakika

Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı

07.10.2021 17:13
Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı

Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'da adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan avukat bacağından yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan avukat bacağından yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı İ.E. (21) ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine K.Ö. ve İ.E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İ.E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı avukat ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan avukatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Bizler dosyanın tarafı değil, vekiliyiz"

Olayla ilgili açıklamada bulunan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, saldırıyı nefretle kınadıklarının altını çizerek, "Bizler dosyanın tarafı değil, vekiliyiz. Bizler sizden aldığımız yetki çerçevesinde avukatlık kanunu ve meslek kurallarının ve diğer mevzuatın bize tanıdığı hak, yetkiler içerisinde sadece görevini yapmaya çalışan insanlarız. Bu şekilde saldırının hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini hepimizin bilmesi gerekmektedir. Maalesef son dönemde avukatlara yönelik bu tür saldırıların artarak devam ettiğini görmekteyiz. O nedenle şunu ifade etmek istiyoruz; avukat madem yardım kurucu unsurdur, olmazsa olmazdır, bu tür şiddete bir an evvel dur demeliyiz. Başlangıçta bu konuya ilişkin mevzuatın en hızlı şekilde değiştirilerek cezaların azami seviyeye çıkarılması gerekir. Hukuka olan inancımız, vicdanımız vardır. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Şüpheli ya da şüphelilerin yargı önünde en ağır ceza alması için tüm meslektaşlarımızla el birliğiyle mücadele edeceğiz. Çok acıdır ki olayın şüphelileri birazdan ifade verecekler. Onların da müdafaa hakları vardır. O müdafi de Konya Barosu mensubu olacaktır. Tesellimiz şudur ki meslektaşımızın sağlık durumu iyidir" diye konuştu. - KONYA

Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı
Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı
Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı
Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı
Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı
Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı

Konya Adliyesi, Konya, Polis, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Konya'da avukata silahlı saldırı - Son Dakika


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