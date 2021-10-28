Son dakika haber... Konya'da trafik kazalarına karşı afişle bilinçlendirme çalışması yapıldı - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek, yayaları ve sürücüleri bilinçlendirmek için şehrin reklam panolarına yaya geçidi ve emniyet kemeri konulu afişler astı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, can kaybının en çok yaşandığı, devleti ve vatandaşları maddi ve manevi yönden zarara uğratan trafik kazalarının önüne geçmek için yoğun çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Trafikte hoşgörülü ve örnek bir şehir oluşturmak adına bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerin artması, yaya ve sürücülerin bilgilendirilmesi, sosyal medya ve görsel, işitsel basında yayınlanan kamu spotlarının yanı sıra şehrin birçok noktasındaki reklam panolarına da yaya önceliği ve emniyet kemerinin önemiyle ilgili görseller asılmaktadır. Yayaların ve sürücülerin de yoğun olarak geçtiği bölgelerde billboard, raket ve megalightlarda yayınlanan görseller vatandaşlardan da olumlu tepkiler almaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek bu çalışmalarımız devam edecektir."