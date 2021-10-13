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Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

13.10.2021 14:28
Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberler... Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Narkotik ekiplerinin Meram ilçesinde yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde iki farklı adrese operasyon düzenlendi. İkametlerde ve araçta yapılan detaylı aramalarda ilk adreste bin 145 gram esrar maddesi bulunarak 1 şahıs gözaltına alındı. İkinci adreste ise 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şahıs gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince yapılan aramaların sonrasında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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